На Харківщині внаслідок ворожих ударів загинули дві людини, ще 15 постраждали

Минулої доби російські військові завдавали ударів по Харкову та населених пунктах Харківського, Богодухівського та Куп’янського районів.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Поліцейські здійснили 35 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вісім кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації.

3 вересня військові рф завдали удари ФАБ-500 по місту Харків. Пошкоджено будівлю спорткомплексу та відкритий басейн вишу, гаражі, приватний будинок, господарчу споруду, автомобілі. Від злочинних дій росіян постраждало 14 цивільних осіб.

Через артилерійський обстріл у місті Куп’янськ пошкоджено приватні будинки. Загинули дві цивільні жінки.

По селу Циркуни військові рф завдали удару БПЛА «Герань». Сталося займання сухої трави.

У селищі Козача Лопань внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватне домоволодіння.По селу Руська Лозова ворог завдав ударів керованими авіабомбами. Пошкоджено до 40 приватних будинків. Поранено цивільного чоловіка.

Внаслідок ударів КАБ у селі Безруки сталося займання сухої трави.

Керованою авіабомбою росіяни вдарили по селу Черкаська Лозова. Боєприпас влучив в поле.Внаслідок ворожого мінометного обстрілу у селищі Перовське пошкоджено приватний будинок.На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 2 вересня поліцейські вивезли з Куп’янського та Чугуївського районів шість людей.

Агентство Телевидения Новости