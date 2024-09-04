Пішла з дому та не повернулася: на Харківщині розшукують жінку

Співробітники Чугуївського районного управління поліції встановлюють місцезнаходження 61-річної Людмили Овсієнко, мешканки селища Мартове Чугуївського району.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

28 серпня жінка пішла з дому та до теперішнього часу її місцеперебування невідомо.

Прикмети: на вигляд 61 рік, зріст 165 см, коротке сиве волосся, блакитні очі.

В поліції наголошують, якщо вам відома будь-яка інформація про розшукувану просимо повідомити до поліції за номерами телефонів: 102, 8-057-46-2-20-13, 050-135-00-68, 097-811-80-57, 050-711-00-06 чи іншим зручним способом.

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