У Харкові продовжується ремонт трубопроводу, пошкодженому обстрілом

Бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» продовжують ремонтні заходи на пошкодженому ворожим обстрілом магістральному трубопроводі діаметром 1000 мм у Немишлянському районі.

Наразі проводиться комплексний ремонт та заміна 12 метрів пошкодженої ділянки водоводу, повідомляє КП «Харківводоканал».

«Прийшлося пряме попадання до наших об’єктів, руйнації значні, тому ремонт масштабний та поетапний. Як ускладнення – значні земляні роботи, поруч розташовані численні комунікації. Без водопостачання тимчасово залишалися близько 20 багатоквартирних будинків. З першорядним завданням – якнайшвидше відновити послугу, впоралися ефективно. На даному етапі закінчили підготовчі роботи та демонтаж зруйнованої вибухом ділянки трубопроводу. Провели укладання нового відрізка, продовжуємо зварювальні та налагоджувальні роботи на магістралі. Після завершення проведемо всі необхідні технологічні випробування та перевірки систем водопостачання», – зазначив директор комплексу «Харківводопостачання» Владлен Волков.

На контролі вся гілка водоводу, паралельно ведеться обстеження мережі, виявлення та усунення пошкоджень та дефектів, що виникли після обстрілу, зазначають комунальники.

Агентство Телевидения Новости