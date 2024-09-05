У Курській області загинув військовослужбовець з Харківщини
Під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого мінометного обстрілу в районі населеного пункту Ольгівка Курської області 21 серпня загинув Анатолій Одиноченко, уродженець села Острівщина, що на Харківщині.
Про це повідомили в Близнюківській селищній раді.
«Анатолій Одиноченко виріс в Острівщині, тут закінчив школу, тут жила його родина. Він був старшим сином у батьків, які виховали трьох дітей. У полеглого захисника залишився маленький син, батько, брат, сестра та племінники. Мати Анатолія зовсім нещодавно пішла у засвіти через важку хворобу», – йдеться в повідомленні.
До повномасштабного вторгнення Анатолій працював у Харкові на будівництві.
У 40-річного захисника залишився син.