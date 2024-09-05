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У Курській області загинув військовослужбовець з Харківщини

У Курській області загинув військовослужбовець з Харківщини

Під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого мінометного обстрілу в районі населеного пункту Ольгівка Курської області 21 серпня загинув Анатолій Одиноченко, уродженець села Острівщина, що на Харківщині.

Про це повідомили в Близнюківській селищній раді.

«Анатолій Одиноченко виріс в Острівщині, тут закінчив школу, тут жила його родина. Він був старшим сином у батьків, які виховали трьох дітей. У полеглого захисника залишився маленький син, батько, брат, сестра та племінники. Мати Анатолія зовсім нещодавно пішла у засвіти через важку хворобу», – йдеться в повідомленні.

До повномасштабного вторгнення Анатолій працював у Харкові на будівництві.  

У 40-річного захисника залишився син.

Агентство Телевидения Новости

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