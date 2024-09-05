Обстріли прикордоння Харківщини: слідчі фіксують наслідки

Минулої доби військові рф завдавали удари по населених пунктах Харківського, Ізюмського та Куп’янського районів.

Поліцейські здійснили 20 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 23 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

4 вересня внаслідок ворожого обстрілу ФАБ-500 з модулем УМПК, РСЗВ «Ураган» у селі Курилівка пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди. Дістав поранення цивільний чоловік.

Російським обстрілом в селі Руська Лозова пошкоджено два приватні будинки, господарчі споруди.

З БпЛА ворог атакував село Черкаські Тишки. Згорів приватний будинок, пошкоджено електромережі.

У селищі Козача Лопань внаслідок ворожого обстрілу згоріли два приватні будинки.

У місті Куп’янськ ворожий дрон пошкодив приватний будинок. Через артобстріл, РСЗВ «Град» горіли надвірні будівлі, пошкоджено багатоквартирні будинки, газову трубу, приватні домоволодіння, загорівся ліс.

Село Кругляківка росіяни обстріляли ФАБ-250 з модулем УМПК. Пошкоджено приватні будинки, паркан, господарчі споруди.

З артилерії ворог завдав удару по околицях села Сенькове.У селі Бугаївка внаслідок ворожого обстрілу горить суха трава на площі 700 м кв.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 4 вересня силами поліції з населених пунктів Ківшарівка, Глушківка, Подоли, Новоосинове евакуйовано 7 людей.

Агентство Телевидения Новости