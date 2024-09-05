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Почесний харківʼянин Максим Веракса став срібним призером Паралімпійських ігор

Почесний харківʼянин Максим Веракса став срібним призером Паралімпійських ігор

Золото на 100-метрівці вільним стилем у класі S12 виграв Ярослав Денисенко, срібну медаль здобув Максим Веракса.

Про це повідомляє SPORT.UA.

Денисенко тріумфував завдяки ривку на остаточних 50 метрах дистанції – з четвертого місця він піднявся на першу сходинку із результатом 53.11 сек.

Максим Веракса партнерові за збірної поступився 0.53 сек, хоча першим проплив стартові 50 метрів дистанції. Третій українець у фіналі – Ілля Яременко – фінішував на 7-й позиції.Денисенко здобув перше паралімпійське золото в кар’єрі та додав його до цьогорічної бронзи 100-метрівки на спині. Веракса, чинний світовий рекордсмен у класі S12, виграв першу нагороду Парижа-2024.

Агентство Телевидения Новости

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