Четверо людей постраждали внаслідок ударів по двох районах Харківщини

Вранці 6 вересня окупати завдали ударів по Харківському та Куп’янському районах Харківщини. Постраждали четверо людей.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Близько 7:30 окупанти обстріляли місто Люботин Харківського району. Внаслідок ударів постраждали 70 та 42-річні жінки й 16-річна дівчина. У потерпілих діагностували гостру реакцію на стрес. У 65-річної жінки – травма коліна та акубаротравма. Пошкоджено житлові будинки, на місці влучання сталася пожежа у господарчій споруді та приватному будинку. Внаслідок ще одного ворожого влучання загорілася трава на площі 800 кв. м.

О 8:55 ворог завдав удару по території промислового підприємства у селі Вільшани Харківського району. Пошкоджено обладнання, сталася пожежа на відкритій території площею 500 кв. м. Госпіталізовано 46-річного чоловіка.

Близько 9:45 окупанти обстріляли село Ківшарівка Куп’янського району. Пожежа охопила релігійну споруду. Інформація про постраждалих не надходила. До місця влучання направлено підрозділи ДСНС.

Агентство Телевидения Новости