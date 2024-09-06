Окупанти скинули авіабомби на Харківщину: зруйновані будинки, виникла пожежа

Сьогодні, 6 вересня, російські війська завдали удару по селу Ізюмське Борівської громади на Харківщині, скинувши авіабомби просто житлові будинки. Це спричинило чималі руйнації та пожежі.

Про це повідомили в ДСНС України.

Повністю зруйновані три житлові будинки, ще п’ять будинків та чотири господарчі споруди пошкоджені.

Рятувальники протягом трьох годин гасили пожежу у приватному будинку на площі 120 кв. м. Без постраждалих.

Працювали одне пожежно-рятувальне, одне піротехнічне відділення та медичний розрахунок ДСНС Харківщини.

Агентство Телевидения Новости