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Окупанти скинули авіабомби на Харківщину: зруйновані будинки, виникла пожежа

Окупанти скинули авіабомби на Харківщину: зруйновані будинки, виникла пожежа

Сьогодні, 6 вересня, російські війська завдали удару по селу Ізюмське Борівської громади на Харківщині, скинувши авіабомби просто житлові будинки. Це спричинило чималі руйнації та пожежі.

Про це повідомили в ДСНС України.

Повністю зруйновані три житлові будинки, ще п’ять будинків та чотири господарчі споруди пошкоджені.

Рятувальники протягом трьох годин гасили пожежу у приватному будинку на площі 120 кв. м. Без постраждалих.

Працювали одне пожежно-рятувальне, одне піротехнічне відділення та медичний розрахунок ДСНС Харківщини.

Агентство Телевидения Новости

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