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ДТП на Харківщині: автівка перекинулася та водій загинув

ДТП на Харківщині: автівка перекинулася та водій загинув

Водій Renault Logan не впорався з керуванням та випав з автомобіля.

В результаті некерований транспортний засіб з’їхав зі схилу, перекинувся на дах, та придавив водія, повідомляє поліція Харківської області.

5 вересня близько 15:10 до Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у селищі Печеніги.

У результаті аварії від отриманих травм 77-річний чоловік помер на місці події.

За фактом дорожньо-транспортної події, що спричинила смерть, слідчі поліції розпочали досудове розслідування.

Агентство Телевидения Новости

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