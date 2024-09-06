ДТП на Харківщині: автівка перекинулася та водій загинув

Водій Renault Logan не впорався з керуванням та випав з автомобіля.

В результаті некерований транспортний засіб з’їхав зі схилу, перекинувся на дах, та придавив водія, повідомляє поліція Харківської області.

5 вересня близько 15:10 до Чугуївського районного управління поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у селищі Печеніги.

У результаті аварії від отриманих травм 77-річний чоловік помер на місці події.

За фактом дорожньо-транспортної події, що спричинила смерть, слідчі поліції розпочали досудове розслідування.

Агентство Телевидения Новости