У Харкові трамваї №8 і 27 тимчасово змінять маршрути

Рух трамваїв на вул. Георгія Тарасенка, на ділянці від будинку №43 на вул. Георгія Тарасенка до вул. Молочної, а також на вул. Гольдбергівській, вул. Молочній та пл. Захисників України, на ділянці від пров. Рибасівського до пр. Героїв Харкова, буде припинений з 5:00 7 вересня до 23:00 8 вересня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення аварійних робіт з демонтажу конструкцій шпилю багатоквартирного житлового будинку.

У цей період трамваї курсуватимуть так:

№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602-й мікрорайон»;

у зворотному напрямку: розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Польова – вул. Добровольців – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Байрона – розворотне коло «Вул. Одеська»;

№27: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – пл. Конституції – пл. Павлівська – вул. Університетська – вул. Греківська – пров. Рибасівський – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове».

На час відсутності трамвайного сполучення курсуватиме тимчасовий автобус №2 з таким шляхом руху: вул. Власенка, 3 – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – пл. Захисників України – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України».

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