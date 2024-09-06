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Українець Вісков виграв золото чемпіонату Європи з дзюдо серед юніорів

Українець Вісков виграв золото чемпіонату Європи з дзюдо серед юніорів

Український дзюдоїст Назар Вісков став чемпіоном Європи 2024 серед юніорів.

Про це повідомляє SPORT.UA.

Впродовж 5–7 вересня у столиці Естонії відбувається чемпіонат Європи з дзюдо серед юніорів та юніорок до 21 року. Участь у змаганнях беруть понад 370 атлетів з 39 країн Європи. Збірна України представлена 17 дзюдоїстами.

У перший змагальний день «синьо-жовті» здобули одну медаль. Автором нагороди став Назар Вісков, який змагався у ваговій категорії до 60 кг.

На шляху до фіналу український дзюдоїст по черзі здолав трьох суперників з Італії, Великобританії та Польщі. У фіналі українець зустрівся з чинним чемпіоном Європи до 21 року Нізамі Імрановим з Азербайджану, який і вважався фаворитом.

Однак у ході сутички українець зумів виконати кидок на відмітку «вазаарі» та принести перше золото до медальної скарбнички збірної України.

Агентство Телевидения Новости

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