На Харківщині на міні підірвався чоловік, його госпіталізовано: зведення ХОВА

Упродовж доби ворожі війська продовжили обстрілювати прикордоння та прифронтові райони Харківщини.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Ударів по місту Харків за добу не зафіксовано.

7:35, 7:58 Харківський р-н, місто Люботин. В результаті обстрілів пошкоджені приватні будинки, скління вікон та дахи, автомобілі.

Шестеро постраждалих, серед них – 16-річна та 14-річна дівчата, легкі. 9:08 Харківський р-н, Солоницівська ТГ. Внаслідок обстрілу горіла трава 500 м кв. Пошкоджено автомобіль. Постраждав 46-річний чоловік, госпіталізований до медичного закладу. 9:55 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, село Ківшарівка. Внаслідок обстрілу горіла трава та хвойна підстилка 800 м кв.

Близько 10 години Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, село Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу пошкоджено обʼєкт логістичної інфраструктури.

11:30 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, село Борова. Внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка на площі 1 га.

12:25 м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу постраждала 88-річна жінка.

Близько 13:00 Харківській р-н, Дергачівська ТГ, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені автомобілі. Постраждалих немає.

14:03 Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, село Лосівка, відкрита територія. Внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка 900 м кв. 17:20 Куп’янський р-н, Дворічанська ТГ, село Колодязне, відкрита територія. Внаслідок обстрілу горіла трава на 2 га та дві господарчі споруди. 17:40 Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, село Ківшарівка. Внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка 700 м кв. 17:45 Куп’янський р-н, Курилівська ТГ, село Новоосинове. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок.

Близько 20 години на невідомому вибуховому предметі у лісосмузі біля міста Ізюм підірвався 24-річний чоловік, госпіталізований до лікарні.

На Харківському напрямку російські терористи чотири рази штурмували позиції українських підрозділів в районах Липців і Вовчанська.

Двадцять чотири рази ворог атакував наші укріплення на Куп’янському напрямку поблизу Синьківки, Глушківки, Андріївки, Берестового та Стельмахівки. На цей час боєзіткнення тривають в шести локаціях.

Агентство Телевидения Новости