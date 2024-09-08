Двоє загиблих, 12 постраждалих: наслідки обстрілів Харкова та області за добу

Протягом доби окупанти обстрілювали Харків та населені пункти Харківського, Куп’янського, Ізюмського та Чугуївського районів. Є постраждалі.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обстріли Харкова 7 вересня

16-04 Індустріальний район: влучання в господарчу будівлю. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 200 кв. м.

16-09 Салтівський район: влучання на території цивільного підприємства. Виникла пожежа у приміщеннях з обладнанням, пошкоджено вісім автомобілів.

Обстріли Харківського району 7 вересня

12:24 с. Козача Лопань: внаслідок обстрілу горів будинок на площі 70 кв. м.

16:04 с. Мала Данилівка: внаслідок обстрілу горів двоповерховий приватний будинок. Постраждали двоє чоловіків та троє жінок. Від госпіталізації відмовились. Також пошкоджено 13 будинків та три автомобілі.

Обстріли Чугуївського району 7 вересня

2:30 с. Скрипаї: внаслідок обстрілу (ймовірно, БпЛА) горів ліс на площі 1,5 га, хвойна лісова підстилка на площі 8 га та трава.

13:00 с. Благодатне: внаслідок обстрілу горіла трава на площі 5 га.

00:07 с. Малинівка: внаслідок обстрілу горіла трава.

Обстріли Куп’янського району 7 вересня

6:00 Куп’янськ: внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будинок, без постраждалих.

11:08 с. Новоосинове: наслідок обстрілу горіли дві господарчі споруди, конструктивні елементи двох зруйнованих будинків та трава на площі 1,5 га. Дістала поранення 18-річна дівчина: постраждала від госпіталізації відмовилась.

11:36 с. Ківшарівка: горіла хвойна лісова підстилка.

12:41 с. Старовірівка: наслідок обстрілу горіло сім приватних будинків, сім автомобілів та трава на площі 3 га. З-під завалів зруйнованого будинку вилучили тіло 81-річної жінки. Постраждали п’ятеро людей, зокрема одна дитина. Від госпіталізації відмовились. Пошкоджено 10 будинків.

12:57 Куп’янськ: внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди.

15:30 с. Колодязне: внаслідок обстрілу горіла трава на площі 1 га.

22:49 с. Ківшарівка: внаслідок обстрілу горіло сміття, пошкоджені будівля ліцею та школа. Пошкоджено автомобіль екстреної допомоги. Загинула 73-річна жінка.

Обстріли Чугуївського району 7 вересня

00:37 с. Борова: внаслідок обстрілу горів гараж.

11:55 с. Вище Солоне: внаслідок обстрілу горіли приватні будинки. Постраждала жінка, від госпіталізації відмовилась.

Агентство Телевидения Новости