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Окупанти з артилерії обстріляли школу, ліцей та будинки на Харківщині: загинула жінка
7 вересня близько 22:20 збройні сили рф з артилерії обстріляли селище Ківшарівка Купʼянського району. Загинула 73-річна жінка.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Зазнали пошкоджень житлові будинки, господарчі приміщення, школа, ліцей.
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).