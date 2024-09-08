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Пошкоджено понад 20 будинків, четверо постраждалих: наслідки обстрілів громади під Харковом

Пошкоджено понад 20 будинків, четверо постраждалих: наслідки обстрілів громади під Харковом

Напередодні, 7 вересня, о 15:55 окупанти завдали удару по селищу Мала Данилівка Харківського району.

Про це повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

Наслідки удару по житловій забудові в Малій Данилівці:

постраждали четверо людей;пошкоджено понад 20 будинків;пошкоджено чотири автомобілі.

Також пошкоджено лінію електропередач та газопостачання.

За даними прокуратури Харківської області, для удару окупанти застосували авіабомбу ФАБ-250 з УМПК.

Агентство Телевидения Новости

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