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Пошкоджено понад 20 будинків, четверо постраждалих: наслідки обстрілів громади під Харковом
Напередодні, 7 вересня, о 15:55 окупанти завдали удару по селищу Мала Данилівка Харківського району.
Про це повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.
Наслідки удару по житловій забудові в Малій Данилівці:
постраждали четверо людей;пошкоджено понад 20 будинків;пошкоджено чотири автомобілі.
Також пошкоджено лінію електропередач та газопостачання.
За даними прокуратури Харківської області, для удару окупанти застосували авіабомбу ФАБ-250 з УМПК.