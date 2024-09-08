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Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини за добу

Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини за добу

Минулої доби військові рф завдавали ударів по населених пунктах Харківського, Ізюмського та Куп’янського районів. Також окупанти атакували два райони Харкова.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

7 вересня військові рф завдали ударів керованими авіабомбами по місту Харків, а саме по Салтівському та Індустріальному районах. Пошкоджено будівлі садового товариства, складські приміщення приватного підприємства. Постраждав один чоловік.

У селі Старовірівка внаслідок ворожого обстрілу з FPV-дрона пошкоджено 17 приватних будинків, 7 автомобілів. Поранена 9-річна дитина та двоє чоловіків. Загинула цивільна жінка.

Росіяни обстріляли селище Мала Данилівка. Пошкоджено 36 приватних будинків, цивільні автомобілі. Дістали поранення четверо цивільних людей.

У селі Вище Солоне внаслідок ворожого обстрілу дістала поранення цивільна жінка. Пошкоджено приватні домоволодіння.

Військові рф ФАБ 500 з модулем УМПК обстріляли село Новоосинове. Пошкоджено 10 будинків. Дістала поранення цивільна жінка.

У селищі Козача Лопань внаслідок ворожого обстрілу військовими рф пошкоджено два приватних будинки.

У селі Баранівка пошкоджено приватні домоволодіння.

Військовими рф ФАБ-500 з модулем УМПК нанесли удар по селищу Ківшарівка. Внаслідок ворожого обстрілу горить лісова підстилка. Пошкоджено приватне домоволодіння, автомобіль швидкої допомоги. Загинула цивільна жінка.

З артилерії ворог обстріляв місто Куп’янськ. Пошкоджено приватний будинок.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 7 вересня силами поліції з Куп’янського та Чугуївського районів евакуйовано 20 людей.

Агентство Телевидения Новости

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