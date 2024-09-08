Поліція показала наслідки обстрілів Харківщини за добу

Минулої доби військові рф завдавали ударів по населених пунктах Харківського, Ізюмського та Куп’янського районів. Також окупанти атакували два райони Харкова.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

7 вересня військові рф завдали ударів керованими авіабомбами по місту Харків, а саме по Салтівському та Індустріальному районах. Пошкоджено будівлі садового товариства, складські приміщення приватного підприємства. Постраждав один чоловік.

У селі Старовірівка внаслідок ворожого обстрілу з FPV-дрона пошкоджено 17 приватних будинків, 7 автомобілів. Поранена 9-річна дитина та двоє чоловіків. Загинула цивільна жінка.

Росіяни обстріляли селище Мала Данилівка. Пошкоджено 36 приватних будинків, цивільні автомобілі. Дістали поранення четверо цивільних людей.

У селі Вище Солоне внаслідок ворожого обстрілу дістала поранення цивільна жінка. Пошкоджено приватні домоволодіння.

Військові рф ФАБ 500 з модулем УМПК обстріляли село Новоосинове. Пошкоджено 10 будинків. Дістала поранення цивільна жінка.

У селищі Козача Лопань внаслідок ворожого обстрілу військовими рф пошкоджено два приватних будинки.

У селі Баранівка пошкоджено приватні домоволодіння.

Військовими рф ФАБ-500 з модулем УМПК нанесли удар по селищу Ківшарівка. Внаслідок ворожого обстрілу горить лісова підстилка. Пошкоджено приватне домоволодіння, автомобіль швидкої допомоги. Загинула цивільна жінка.

З артилерії ворог обстріляв місто Куп’янськ. Пошкоджено приватний будинок.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 7 вересня силами поліції з Куп’янського та Чугуївського районів евакуйовано 20 людей.

Агентство Телевидения Новости