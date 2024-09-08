Харківська фехтувальниця здобула другу «бронзу» на Паралімпійських іграх

На Паралімпійських іграх у Парижі у фехтуванні на візках в індивідуальних змаганнях на шпазі в категорії В харків’янка Олена Федота-Ісаєва перемогла суперницю з Канади, але у чвертьфіналі поступилася 6:15 Сайсуні Джана з Таїланду, яка в підсумку стала чемпіонкою.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Далі в боротьбі за бронзову медаль Олена виграла чотири поєдинки та посіла третє місце.

Для неї це вже друга медаль Паралімпіади-2024. Раніше вона виборола «бронзу» в індивідуальних змаганнях на шаблі.

За підсумками дев’яти змагальних днів на рахунку українців 67 нагород – 16 золотих, 23 срібні та 28 бронзових. З них одну золота, одну срібна та три бронзові медалі вибороли харківські паралімпійці.

Агентство Телевидения Новости