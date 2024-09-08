Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:21
Просмотров: 104

Харківська фехтувальниця здобула другу «бронзу» на Паралімпійських іграх

Харківська фехтувальниця здобула другу «бронзу» на Паралімпійських іграх

На Паралімпійських іграх у Парижі у фехтуванні на візках в індивідуальних змаганнях на шпазі в категорії В харків’янка Олена Федота-Ісаєва перемогла суперницю з Канади, але у чвертьфіналі поступилася 6:15 Сайсуні Джана з Таїланду, яка в підсумку стала чемпіонкою.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Далі в боротьбі за бронзову медаль Олена виграла чотири поєдинки та посіла третє місце.

Для неї це вже друга медаль Паралімпіади-2024. Раніше вона виборола «бронзу» в індивідуальних змаганнях на шаблі.

За підсумками дев’яти змагальних днів на рахунку українців 67 нагород – 16 золотих, 23 срібні та 28 бронзових. З них одну золота, одну срібна та три бронзові медалі вибороли харківські паралімпійці.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 