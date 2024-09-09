Окупанти обстріляли село на Харківщині: поранено 16-річного хлопця

8 вересня близько 11:00 війська рф обстріляли село Грушівка Купʼянського району Харківської області. З контузією та пораненням госпіталізовано 16-річного хлопця. Стан постраждалого лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Пошкоджено будинки.

За попередніми даними, окупанти обстріляли село з РСЗВ.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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