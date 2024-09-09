На Харківщині запрацювали два заклади дошкільної освіти, у яких навчатиметься 125 дітей – Синєгубов

Навчання у змішаному форматі стартувало в Красноградському районі.

Про це повідомляє ХОВА.

«Вперше з початку повномасштабного вторгнення діти побачили своїх вчителів та однокласників не з екранів планшетів. Сьогодні запрацювали два заклади дошкільної освіти, у яких навчатиметься 125 дітей. А також 12 закладів загальної середньої освіти, де більше ніж 2 тисяч учнів. Заявки від батьків ще продовжують надходити. Навчальні заклади забезпечені шкільними автобусами для підвезення учнів», – повідомив Олег Синєгубов.

Згідно з рішенням Ради оборони громади Красноградського району можуть самостійно ухвалювати рішення про формат навчання.

«Разом із тим працюємо над створенням безпечного освітнього середовища в інших районах Харківщини, будуємо ще 6 захисних споруд. Додаткові 2,1 мільярда гривень державної субвенції спрямовуємо на 23 захисні споруди, які розташовані у 19 громадах Харківщини. З них 300 млн – передані на місто Харків», – наголосив начальник ХОВА.

Агентство Телевидения Новости