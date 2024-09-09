Паралімпіада 2024: Україна виборола 22 золоті нагороди

Увечері 8 вересня у Парижі на стадіоні «Стад де Франс» відбулася церемонія закриття Паралімпійських ігор 2024.

Про це повідомляє SPORT.UA.

Несли український прапор на церемонії закриття плавець Олександр Комаров та фехтувальниця Олена Федота-Ісаєва.

На Паралімпіаді – 2024 Україну представляли 140 спортсменів у 17 із 22 видів спорту.

У збірної України в активі – 82 нагороди (22 золоті, 28 срібних, 32 бронзові). Синьо-жовта команда посіла 7-ме місце у медальному заліку, випередивши навіть Францію, господаря змагань.

На Паралімпіаді – 2024 встановлено новий рекорд за кількістю країн-учасниць (170). Попередній рекорд належав Лондону-2012 (164).

Агентство Телевидения Новости