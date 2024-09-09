Велогонщики Харківщини стали призерами міжнародних змагань з велоспорту на треку

З 6 по 8 серпня у французькому Ліоні відбулися міжнародні рейтингові змагання з велоспорту на треку «13e Edition du Pignon Fixe Lyonnais».

Про це повідомляє ХОВА.

Загалом спортсмени Харківської області здобули 2 золоті, 3 срібні та 3 бронзові нагороди.

Алла Білецька стала переможницею в дисципліні кейрин серед жінок, а також посіла третє місце в спринті серед молоді (U-23).

Ще одну золоту медаль Україні принесла Софія Ковтун, яка перемогла у кейрині серед юніорок.

Богдан Данильчук в змаганнях серед молоді виборов «срібло» в кейрині та «бронзу» в спринті.

Валентин Варгаракін став срібним призером в кейрині та бронзовим у спринті в змаганнях серед юніорів.

Серед чоловіків друге місце в спринті посів Владислав Денисенко.

Агентство Телевидения Новости