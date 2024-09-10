У Салтівському районі Харкова 12 вересня в деяких будинках не буде газу: ремонтні роботи

12 вересня 2024 року фахівці Харківської міської філії «Газмережі» проведуть роботи на газових мережах у Салтівському районі Харкова.

Про це повідомляє Харківська міська філія «Газмережі».

У зв’язку з цим тимчасово буде припинено газопостачання споживачам за адресами:

просп.Ювілейний буд. 32-А, 32/186, 34-Д, 34-В, 34-Б, 34-А, 34-Г, 34, 36, 36-А, 38, 38-В, 38-А, 38-Б, 38-Д, 38-Г, 40-А, 40, 42-В, 42-Б, 42, 42-А, 44;

вул.Гвардійців-Широнінців буд. 5, 5-В, 5-Б, 5-А, 7, 9-А, 9, 9-Б, 11-Б, 11, 11-В, 11-А, 13, 15/46

Просимо споживачів бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами, наголошують газовики.

Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу в усі помешкання для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання.

Агентство Телевидения Новости