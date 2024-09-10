Окупанти знищили усі ТЕЦ, які обслуговували Харків – Шмигаль

Російська федерація знищила усі теплоелектростанції, які обслуговували місто Харків. Там будуть працювати мобільні котельні.

Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію.

«Ми зосередилися на Харкові та Харківській області, тому що розуміємо, що росіяни фактично знищили там усі ТЕЦ, які були навколо Харкова та утримували Харків. Ми завозимо туди невеликі мобільні котельні, на 1 МВт, які встановлює місцева влада», – розповів він.

За його словами, подібні технології будуть застосовуватись і в інших містах, де постраждала критична інфраструктура.

Агентство Телевидения Новости