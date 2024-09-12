Цієї ночі над Україною було збито 44 «шахеди»

У ніч на 12 вересня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 69 засобів повітряного нападу противника (станом на 9.00).

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Окупанти вдарили по Чернігівщині двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської обл. та однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із Брянської обл., двома крилатими ракетами Х-22/32 із літаків Ту-22М3 (з повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний), 64 ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків: Курськ, Єйськ – рф., Чауда – Крим).

В результаті протиповітряного бою збито 44 ударних БпЛА. Три ворожі безпілотники полетіли назад у росію, ще чотири – локаційно втрачені на території України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила).

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

Станом на 9.00 чотири ударні БпЛА залишаються в повітряному просторі України, йде бойова робота. Завдяки активній протидії Сил оборони, більшість ворожих ракет не досягла бажаних цілей, зазначають охоронці неба.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій та Полтавській областях.

Агентство Телевидения Новости