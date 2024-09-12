З-під завалів у Боровій витягли людину: прокурори фіксують наслідки обстрілів Харківщини

За процесуального керівництва Ізюмської та Богодухівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 12 вересня близько 4:00 збройні сили рф обстріляли селище Борова Ізюмського району. Зафіксовано влучання у двоповерховий багатоквартирний житловий будинок. Під завалами опинилась 86-річна жінка.

Рятувальники деблокували її, постраждалу з травмами госпіталізували до лікарні. Також пошкоджено прилеглі домоволодіння. За попередніми даними, окупанти обстріляли населений пункт з РСЗВ «Торнадо-С».

Також сьогодні близько 4:20 російські військові обстріляли селище Золочів Богодухівського району ударним безпілотником. Пошкоджено житловий будинок та господарчі приміщення.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

Агентство Телевидения Новости