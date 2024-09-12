Через нестачу кадрових військових на Харківському напрямку рф залучає строковиків

На Харківському напрямку російсько-окупаційні війська почали залучати строковиків.

Про це повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Харків» полковник Віталій Саранцев.

За його словами, це може свідчити про брак кадрових військових у підрозділах рф, через що військове командування вимушене використовувати менш досвідчених солдатів для виконання бойових завдань.

«Значні втрати, які противник поніс на Харківському напрямку, а це понад десять тисяч осіб тільки в нашій операційній зоні за чотири місяці, змусили росію шукати додаткові ресурси для продовження війни. російське законодавство не забороняє залучати солдатів строкової служби для бойових дій після проходження ними чотирьох місяців служби, тому можна прогнозувати їхню появу і на інших напрямках» – зазначив Віталій Саранцев.

Він додав, російська пропаганда вже підігріла суспільство до такого розвитку подій, перевірила його реакцію, яка прогнозовано виявилася нульовою, тому слід очікувати наступних кроків, зокрема, початку масштабної мобілізаційної кампанії у росії.

Віталій Саранцев підкреслив, що українські військові продовжують утримувати оборону на Харківському напрямку та інших напрямках і готові до відбиття нових атак противника.

Агентство Телевидения Новости