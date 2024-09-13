На Харківщині внаслідок повторного удару росіян поранені троє рятувальників

Напередодні, 12 вересня, окупанти двічі обстріляли селище Борова в Ізюмському районі Харківської області. Серед поранених – троє рятувальників ДСНС.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Рятувальники гасили пожежу, яка виникла внаслідок обстрілу, коли ворог здійснив повторну атаку. Пошкоджені дві пожежні автоцистерни. Постраждалих госпіталізували.

Внаслідок ударів росіян виникли пожежі на чотирьох різних локаціях: горіли торговельний заклад, два приватні будинки та трава на відкритій місцевості.

За даними Харківської обласної прокуратури, внаслідок обстрілу Борової о 12:40 троє людей загинули, дев’ятеро зазнали поранень.

Нагадаємо, що вранці 12 вересня, близько 4:00, окупанти вдарили по житловій двоповерхівці у Боровій: з-під завалів будинку надзвичайники врятували 86-річну жінку.

Агентство Телевидения Новости