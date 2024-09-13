Троє загиблих, дев’ятеро поранених: кількість жертв обстрілу Борової на Харківщині збільшилася

12 вересня близько 12:40 окупанти завдали масованих ударів з РСЗВ «Торнадо-С» по селищу Борова Ізюмського району Харківської області. Троє людей загинули, сталися пожежі.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Окупанти для удару по Боровій застосували тактику повторного удару. Коли рятувальники прибули на місце ліквідовувати пожежу, військові рф завдала повторного удару.

Внаслідок цих ворожих атак на місці загинули двоє людей: 76-річний чоловік та 55-річна жінка. Після 21:00 стало відомо про смерть у лікарні 56-річного цивільного.

Зазнали поранення дев’ятеро людей, серед них троє рятувальників.

У селищі спалахнули пожежі, пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, магазини.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости