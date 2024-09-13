На Харківщині окупанти атакують в районі Вовчанська та ще чотирьох населених пунктів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 13 вересня. 933 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

На Харківському напрямку ворог чотири рази проводив штурми в районі Вовчанська. Також авіація противника завдала два удари п’ятьма КАБами по цивільній інфраструктурі.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Стельмахівки та Лозової.

Загалом на фронті протягом минулої доби зафіксовано 143 бойові зіткнення. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах ракетного удару із застосуванням ракети «Іскандер-М», а також 80 авіаударів, зокрема, скинув 117 КАБ. Крім цього, здійснив 4323 обстріли, з них 167 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Павлівка, Миронівка, Ободи, Річки, Мар’їне, Білопілля, Берестове, Федорівка, Торецьк, Іванопілля, Добропілля, Очеретине, Покровськ, Вугледар, Урожайне, Новодонецьке, Новоукраїнка, Павлівське, Новопокровка, Кам’янське, Степногірськ, Щербаки та Одрадокам’янка.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости