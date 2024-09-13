Окупанти били по Харківщині авіабомбами та РСЗВ: поліція показала наслідки

12 вересня військові рф завдавали удари по Харкову та населених пунктах Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп’янського районів. Загинули троє цивільних, ще 18 дістали поранення.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

12 вересня у селищі Борова внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ «Торнадо-С» пошкоджено 32 приватних домоволодіння, господарчі споруди, багатоквартирні будинки, магазини, службові та цивільні автомобілі. Загинуло троє людей, ще 10 людей дістали поранення, у тому числі 17-річний юнак та троє рятувальників.

Керованою авіабомбою росіяни обстріляли місто Дергачі. Пошкоджено 13 приватних будинків. Дістали поранення троє цивільних людей.

По місту Харків військові рф завдали авіаударів керованими авіабомбами. Пошкоджено приватні домоволодіння, ЛЕП, нежитлові будинки. Постраждали п’ять цивільних людей, серед яких 10-річна дівчинка з гострою реакцією на стрес.

Внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено приватний будинок, надвірні будівлі, господарчі споруди, горіла лісова підстилка.

Село Глушківка ворог обстріляв з РСЗВ «Град». Пошкоджено ферму. Загинуло 13 корів, ще сім корів поранено.

З РСЗВ «Град» окупанти завдали ударів по місту Куп’янськ. Пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди, будинок культури, нежитлову будівлю, багатоквартирний будинок.

У селищі Слатине внаслідок ворожого артилерійського обстрілу пошкоджено приватні будинки.

У селищі Прудянка через ворожий артилерійський обстріл горіло поле.

Внаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБ у селищі Лісне пошкоджено огорожу «Екопарку».

У селищі Білий Колодязь ворожим обстрілом FPV-дроном горіла господарча споруда.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 12 вересня силами поліції з Куп’янського та Чугуївського районів евакуйовано 19 людей.

Агентство Телевидения Новости