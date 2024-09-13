Бійка біля закладу харчування у Харкові: один з учасників в лікарні з важкою травмою голови

У Харкові біля одного з закладів харчування після вживання спиртних напоїв у чоловіка виник конфлікт з іншим відвідувачем. В ході сварки він завдав удару кулаком в обличчя 25-річному потерпілому – той впав на сходи та травмував голову.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники відділу кримінальної поліції та сектору кримінального аналізу Харківського РУП № 2 викрили у скоєнні злочину 23-річного місцевого мешканця. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ст. 128 (необережне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости