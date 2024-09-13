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У Харкові ексдиректора оборонного підприємства підозрюють в розтраті 1 млн 200 тис гривень

У Харкові ексдиректора оборонного підприємства підозрюють в розтраті 1 млн 200 тис гривень

Колишньому директору державного підприємства оборонно-промислового комплексу України у Харкові повідомлено про підозру в службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Про це повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

Слідством встановлено, що у 2023 році експосадовець під час виконання замовлення ДП «Укроборонпром» з ремонту військової техніки, не контролював закупку запчастин та комплектуючих, внаслідок чого без належної перевірки затверджував угоди та платіжні документи. Таким чином допустив зайве витрачання грошових коштів на суму 1 200 000 грн.

Слідство триває.

Агентство Телевидения Новости

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