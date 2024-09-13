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У Харкові у провулку Театральному у вихідні буде заборонений рух транспорту
Рух транспорту у пров. Театральному, на ділянці від вул. Дівочої до вул. Куликівської, буде заборонений з 10:00 до 22:00 14 та 15 вересня.
Про це повідомляє міськрада.
Як розказали в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з проведенням ГО «Звичайні люди» благодійного маркету.
Об’їхати закриту ділянку можна буде вулицями Дівочою, Чорноглазівською, Куликівською та іншими.