Вбивство на замовлення у Харкові: перед судом постануть троє фігурантів

Харківською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно трьох чоловіків за фактом умисного вбивства, вчиненого з особливою жорстокістю, на замовлення, із корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб (п. п. 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, у березні 2024 року у лісовому масиві поблизу вул. Рудничної в Харкові двоє обвинувачених вбили 34-річного чоловіка, знімаючи злочин на камеру телефона.

Потерпілому завдали по всьому тілу щонайменше 200 ударів металевим ломом та деревʼяною битою. Від отриманих травм постраждалий помер на місці.

Правоохоронці затримали вбивць в порядку ст. 208 КПК України. Ними виявились раніше неодноразово судимий 33-річний чоловік та 42–річний мешканець с. Мурафа.

Встановлено, що до 33-річного обвинуваченого звернувся його давній знайомий та попросив за гроші вбити потерпілого за те, що він заборгував перед ним чималу суму.

33-річний фігурант, розуміючи, що він один не впорається, звʼязався зі своїм товаришем, який відбуває покарання у ДУ «Харківський слідчий ізолятор» та розказав йому про вбивство. Увʼязнений погодився взяти участь у злочині «дистанційно». Він допоміг товаришу на свободі та підшукував йому «напарника» — 42-річного мешканця села Мурафа.

Всі троє обвинувачених перебувають під вартою. Їх судитимуть у Червонозаводському районному суді Харкова.

Максимальна санкція, яка загрожує зловмисникам, – довічне позбавлення волі.

Наразі головний фігурант – замовник вбивства – переховується від слідства. Вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Агентство Телевидения Новости