Чоловіча та жіноча збірні України з шахів стартували з трьох перемог поспіль

У столиці Угорщини, Будапешті, відбулися матчі третього туру 45 шахової Олімпіади.

Про це повідомляє «Чемпіон».

Чоловіча збірна України з мінімальним рахунком здолала Австралію (2,5:1,5). Першу партія завершилась нічиєю Андрія Волокітіна. Надалі несподівано поступився Василь Іванчук.

Однак виправити ситуацію змогли Руслан Пономарьов та Антон Коробов.

Жіноча збірна України впевнено перемогла команду Ізраїлю з рахунком 3:1. Свої партії Анна Ушеніна та Інна Гапоненко, внічию зіграли Юлія Осьмак та Євгенія Долуханова.

Напередодні чоловіча збірна перемогла Туніс та Уругвай, а жінки здолали Киргизстан та Литву. Зазначимо, що шахова Олімпіада-2024 відбувається за швейцарською системою, отже обидві українські команди гратимуть проти команд, які також виграли три свої поєдинки.

Агентство Телевидения Новости