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Один загиблий, двоє поранених: окупанти вдарили по Харківщині з РСЗВ «Торнадо»

Один загиблий, двоє поранених: окупанти вдарили по Харківщині з РСЗВ «Торнадо»

Напередодні, 14 вересня, близько 12:00 війська рф здійснили обстріл приватного житлового сектору у селі Піски-Радьківські Ізюмського району Харківської області. Одна людина загинула, двоє поранені.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

З-під завалів зруйнованого будинку рятувальники деблокували тіло загиблої 72-річної жінки.

Двоє людей дістали поранення: 43-річний чоловік та 52-річна жінка.

За попередніми даними, ворог вдарив по селу з РСЗВ «Торнадо-С».

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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