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Одна людина загинула та двоє поранено внаслідок обстрілів Харківщини за добу

Одна людина загинула та двоє поранено внаслідок обстрілів Харківщини за добу

Протягом доби окупанти завдавали ударів по Харкову, а також Ізюмському та Куп’янському районах Харківської області. Загинула жінка, двоє людей зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обстріли 15 вересня

Харків: близько 00:13 окупанти влучили КАБом у землю на території лікарні Київського району. Пошкоджені вікна поліклініки.

2:20 15 с. Гороховатка, Ізюмський район: після ворожого обстрілу горіла лісова підстилка. Про постраждалих інформація не надходила.

Обстріли 14 вересня

Харків: близько 23:20 ворог випустив два КАБи, виникла пожежа у будівлі навчального закладу, горіла трава у Київському районі. Без постраждалих.

11:03 с. Шийківка, Ізюмський район: внаслідок ворожого обстрілу горіла трава на площі 1,5 га та будинок. Інформація про постраждалих не надходила.

12:22 с. Піски-Радьківські, Ізюмський район: внаслідок обстрілу РСЗВ «Торнадо-С» загинула 72-річна жінка. Зруйновано житловий будинок, пошкоджено сусідні будинки, приміщення магазину. Постраждали 43-річний чоловік та 52-річна жінка.

13:58 с. Подоли, Куп’янський район: внаслідок обстрілу горіли три господарчі споруди.

16:20 с. Глушківка, Куп’янський район: внаслідок обстрілу (попередньо, КАБ) горіли луки та кафе, також пошкоджено три житлові будинки.

16:48 с. Новоосинове, Куп’янський район: внаслідок обстрілу (попередньо, РСЗВ) горіли дві господарчі споруди та вантажний автомобіль.

Агентство Телевидения Новости

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