На Харківщині після обстрілів сталися пожежі в двох населених пунктах

14 вересня окупанти завдали ударів по населених пунктах Курилівської громади Куп’янського району.

Про це повідомили в ДСНС України.

У селі Новоосинове горіли дві господарчі споруди та автомобіль на площі 200 кв. м, а у селі Подоли горіли три споруди та літня кухня, також сталося займання 5 га сухостою.

До гасіння було залучено підрозділи ДСНС і добровільну пожежну команду Ківшарівки. Жертв і постраждалих немає.

Агентство Телевидения Новости