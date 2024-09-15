У Харкові відбувся ЛГБТК+ марш у форматі АвтоПрайду

Сьогодні. 15 вересня відбувся вже шостий в історії марш ХарківПрайд. Цьогоріч він проходив у форматі АвтоПрайду.

Про це повідомили організатори заходу у Facebook.

Колони з 13 автівок та за участі приблизно 60 людей проїхали одним з головних проспектів міста, аби нагадати про необхідність забезпечення прав людини, а також міжнародної підтримки для захисту та відновлення Харкова. Марш тривав 30 хвилин, а загальний маршрут склав п’ять кілометрів.

«Зробити марш якомога безпечнішим у контексті викликів повномасштабної війни. Активістки вже мали подібний досвід у минулому – під час пандемії у 2020 році у Харкові також проводили АвтоПрайд», – розповіли організатори.

До АвтоПрайду долучилися й деякі ЛГБТК+ військові.

«Нам треба показати видимість, що в армії є ЛГБТК+ люди. Ті, хто приходять на марш, є голосом тих, хто виконує бойові задачі та тих, кого вже, на жаль, з нами немає. Для нас дуже важливі законопроєкти 9103 та 5488, адже вони роблять наші права рівними з іншими», – розповів Влад, позивний «Сапсан», ЛГБТК+ військовий.

Команда ХарківПрайду заздалегідь обговорювала можливий формат маршу з правоохоронцями, тож завдяки ефективній співпраці захід відбувся без жодних сутичок.

Кожна з колон представляла певний заклик до органів влади та міжнародних партнерів. Маршем ХарківПрайд організаторки закликали:

Верховну Раду України: прийняти законопроєкти про посилення відповідальності за злочини на ґрунті нетерпимості (№5488) та про інститут реєстрованих партнерств (№9103);Міську та обласну владу Харкова: спрямувати бюджетні кошти на підтримку Збройних Сил України, які боронять наш край, замість коштовних естетичних конструкцій та ремонтних робіт;Міжнародних партнерів України: враховувати потреби малопредставлених та вразливих груп та залучати їх до процесів прийняття рішень, плануючи заходи з відновлення;Європейські країни: допомогти захистити небо над Харковом сучасними системами протиповітряної оборони.

«Гасло ХарківПрайду цього року «Разом до рівності і перемоги». Ми щодня памʼятаємо, якою важливою є перемога України. Так само для нас є важливою рівність і захист прав для ЛГБТК+ спільноти. Зокрема, люди, які воюють, які ризикують своїми життями просто не можуть не мати прав! Це негідно і не справедливо, і війна підкреслила такі виклики», – розповідає Анна Шаригіна, співорганізаторка ХарківПрайду.

Агентство Телевидения Новости