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Поліція повідомляє про двох загиблих внаслідок обстрілів Харківщини за добу

Поліція повідомляє про двох загиблих внаслідок обстрілів Харківщини за добу

Минулої доби військові рф завдавали удари по Харкову та населених пунктах Харківської області, застосовуючи артилерію, КАБ, ФАБ, FPV-дрони. Зруйновано оселі громадян, об’єкти цивільної інфраструктури. Є загиблі та поранені серед цивільних людей.

Про це повідомив начальник ГУНП в Харківській області Володимир Тимошко.

Харків. 15 вересня військові рф завдали удару ФАБ-250 по житловому будинку в Немишлянському району. Внаслідок удару сталася пожежа з 8 по 12 поверх. Загинула цивільна жінка. Постраждали 43 цивільні людини, в тому числі четверо дітей. Пошкоджено три багатоквартирних будинки, 20 автомобілів.

Куп’янськ. 15 вересня військові рф завдали ударів КАБ, ФАБ-250, з РСЗВ «Град», баражуючим боєприпасом на базі FPV-дрону. Пошкоджені 20 приватних домоволодінь, господарчі споруди, автомобілі.

с. Петропавлівка: внаслідок ворожого обстрілу загинув цивільний чоловік. Пошкоджено приватне домоволодіння.

с. Куп’янськ-Вузловий: внаслідок ворожого обстрілу ФАБ-250, пошкоджено чотири житлові будинки. Дістали поранення дві цивільні жінки та чоловік.

с. Кирилівка: ворожим вогнем знищено ферму зі 100 коровами, господарчі споруди. Також згоріло три приватні будинки. Чадним газом отруїлися два працівники ферми. Стан задовільний, надано медичну допомогу.   

с. Руська Лозова: внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будівлю приватного господарства.

с. Курилівка: внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджені приватні домоволодіння.

с. Сенькове: внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння, горіла суха трава.

с. Гороховатка: внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватне домоволодіння.

с. Бобрівка: внаслідок ворожого обстрілу КАБ пошкоджено три приватні домоволодіння.

Евакуація. Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 15 вересня силами поліції з Куп’янського та Чугуївського районів евакуйовано 14 людей.

Агентство Телевидения Новости

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