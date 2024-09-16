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Двоє з постраждалих внаслідок удару по 12-поверхівці в Харкові у важкому стані

Двоє з постраждалих внаслідок удару по 12-поверхівці в Харкові у важкому стані

14 травмованих внаслідок обстрілу Харкова 15 вересня госпіталізовані до медустанов. Серед них – двоє дітей, один у важкому стані.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також 70-річний чоловік перебуває у важкому стані в лікарні. Йому надається вся необхідна меддопомога.

Нагадаємо, напередодні о 15:30 окупанти вдарили авіабомбою по 12-поверховому житловому будинку у Немишлянському районі Харкова. Постраждали 43 людини, зокрема четверо дітей. Загинула одна людина. Пошкоджено 22 багатоквартирні будинки та 20 автівок.

Агентство Телевидения Новости

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