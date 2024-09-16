Окупанти обстріляли село у Куп’янському районі, постраждали троє людей, у тому числі дитина

16 вересня близько 10:30 військові росії здійснили обстріл села Петропавлівка Куп’янського району.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Внаслідок ворожого удару згорів будинок. Дістали вибухові поранення 8-річний хлопець і ще дві жінки 24 та 50 років.

На місці події працює слідчо-оперативна група Куп’янського райвідділу поліції, криміналісти та вибухотехніки.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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