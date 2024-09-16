Обстріл села на Харківщині: прокурори фіксують наслідки

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 16 вересня близько 5:35 збройні сили рф здійснили авіаційний удар по приватному житловому сектору у селі Петропавлівка Купʼянського району.

Отримали поранення троє людей: 77-річний чоловік та дві жінки віком 76 та 50 років.

За попередніми даними, ворог вдарив по місту ФАБ-250 з модулем УМПК.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

Агентство Телевидения Новости