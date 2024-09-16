Під час окупації Чугуївщини допомагав окупантам: судитимуть директора агропідприємства

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора агропідприємства за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, директор агропідприємства, розташованого у селищі Білий Колодязь Чугуївського району, під час окупації населеного пункту добровільно став пособником окупантів.

З березня 2022 року очільник підприємства свідомо налагодив контакт з представниками держави-агресорки та передав у розпорядження ворога приміщення будівлі елеватора разом із наявними в них на той час обладнанням та іншими матеріальними цінностями.

У червні того ж року окупанти призначили чоловіка на посаду «временного администратора Филиала Акционерного общества «Государственная продовольствення зерновая компания Украины Белоколодезянский элеватор». Пособник ворога забезпечував роботу підприємства та організував виконання робіт щодо прийому, сушки, відвантаження та тимчасового зберігання сільськогосподарських культур.

Крім того, обвинувачений надав вказівку підлеглим співробітниками заправити паливом автотранспортні засоби, які перебували на балансі підприємства, які надалі також передав у розпорядження збройних формувань держави-агресорки.

Свої обов’язки пособник ворога виконував до моменту деокупації. Наразі він переховується від українських правоохоронців, його оголошено у розшук. Чоловіка судитимуть заочно в Чугуївському міському суді Харківської області.

Обвинуваченому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости