Інформація щодо пожежі на Салтівці, неподалік Журавлівського гідропарку – Терехов

Місто мобілізувало всі можливі ресурси для підтримки рятувальників ДСНС.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

На місці також працюють підрозділи департаменту з надзвичайних ситуацій, бригади КП «Зеленбуд» та 18 одиниць комунальної техніки.

Зараз пожежу вже вдалося локалізувати на площі 4 га. Загрози житловим будинкам немає.

Тимчасово призупинено рух трамвайних маршрутів №16 і 16-А.

Ділянка від Каравану до вулиці Жилярді залишається перекритою.

Автобуси №47, 63, 208 і 272 курсують в обʼїзд вулицями Барабашова – Валентинівська – Академіка Павлова – Тюрінська – Віринська – метро «Київська» – Шевченка і далі за маршрутом.

«Усі знищені вогнем ділянки лісу будуть відновлені! Ми обов’язково разом висадимо нові дерева», – наголосив Терехов.

Агентство Телевидения Новости