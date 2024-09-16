Інформація щодо пожежі на Салтівці, неподалік Журавлівського гідропарку – Терехов
Місто мобілізувало всі можливі ресурси для підтримки рятувальників ДСНС.
Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.
На місці також працюють підрозділи департаменту з надзвичайних ситуацій, бригади КП «Зеленбуд» та 18 одиниць комунальної техніки.
Зараз пожежу вже вдалося локалізувати на площі 4 га. Загрози житловим будинкам немає.
Тимчасово призупинено рух трамвайних маршрутів №16 і 16-А.
Ділянка від Каравану до вулиці Жилярді залишається перекритою.
Автобуси №47, 63, 208 і 272 курсують в обʼїзд вулицями Барабашова – Валентинівська – Академіка Павлова – Тюрінська – Віринська – метро «Київська» – Шевченка і далі за маршрутом.
«Усі знищені вогнем ділянки лісу будуть відновлені! Ми обов’язково разом висадимо нові дерева», – наголосив Терехов.