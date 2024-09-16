У зв’язку з ремонтом контактної мережі у Харкові тролейбус №11 тимчасово змінить маршрут

Рух тролейбусів на узвозі Соборному, пл. Сергіївській та пл. Павлівській буде припинений з 20:00 16 вересня до 12:00 19 вересня.

Про це повідомляє міськрада.

Як розказали в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з ремонтом контактної мережі.

У цей час тролейбус №11 курсуватиме так: розворотне коло «Пр. Дзюби» – пр. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Планова – вул. Семінарська – вул. Велика Гончарівська – бул. Гончарівський – вул. Зброярська – вул. Благовіщенська – пл. Благовіщенська – вул. Коцарська – вул. Зброярська – бул. Гончарівський – вул. Велика Гончарівська – вул. Семінарська – пр. Любові Малої – вул. Китаєнка – пр. Ново-Баварський – розворотне коло «Пр. Дзюби».

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