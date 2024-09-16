Пожежу біля Журавлівського гідропарку у Харкові локалізовано (фото)

СКП «Харківзеленбуд» допомагає співробітникам ДСНС ліквідовувати пожежу в екосистемі на території Салтівського району.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

За дорученням міського голови Ігоря Терехова підприємство залучило до роботи шість поливальних машин. Аби загасити полум’я, довелося наповнювати цистерни кілька разів. Спільними зусиллями пожежу локалізували.

Зараз ситуація знаходиться під контролем рятувальників ДСНС.

Агентство Телевидения Новости