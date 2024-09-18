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Цієї ночі над Україною було збито 46 «шахедів»

Цієї ночі над Україною було збито 46 «шахедів»

У ніч на 18 вересня 2024 року російські окупанти завдали удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору окупованої Херсонщини та 52 ударними БпЛА із районів: Курськ, Єйськ – рф.

В результаті протиповітряного бою збито 46 ударних БпЛА, повідомляє Командування повітряних сил.

Крім того, через активну протидію засобів РЕБ Сил оборони України, п’ять БпЛА локаційно втрачені, ще один ворожий ударний безпілотник – полетів у росію. Також, внаслідок протидії, керовані авіаційні ракети не досягли бажаних противником цілей. Є пошкодження сільськогосподарської техніки, попередньо, обійшлось без жертв і постраждалих.

До відбиття повітряного нападу противника залучались: авіація, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Вінницькій, Сумській та Полтавській областях, йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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