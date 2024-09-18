П’ятеро цивільних та четверо рятувальників дістали поранення: слідчі Харківщини задокументували наслідки воєнних злочинів
Військові рф завдавали ударів по Харкову та населених пунктах Харківського, Богодухівського, Ізюмського, Куп’янського районів.
Поліцейські здійснили 70 оглядів місць подій, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 7 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією російської федерації, повідомляє поліція Харківської області.
17 вересня військові рф завдали по місту три удари ФАБ-250 з УМПК по місту Харків. Пошкоджено багатоповерхівки, АЗС. Постраждали чотири працівники ДСНС, троє цивільних людей.
Внаслідок обстрілу трьома ФАБ-250 з УМПК села Сенькове пошкоджено 16 житлових будинків. Дістала вибухові поранення цивільна жінка.
По селу Одноробівка військові рф завдали дев’ять ударів з артилерії. Пошкоджено п’ять двоповерхових будинків, знищено багатоквартирний одноповерховий будинок. Пошкоджено газо- та енергомережі. Постраждала цивільна жінка.
Окупанти завдали авіаудару по селу Богуславка. Пошкоджено житловий будинок, багатоповерхівку, школу, дитячий садок.
У місті Куп’янськ через ворожі обстріли з артилерії, КАБ, FPV-дроном. Пошкоджено дорожнє покриття та зупинку громадського транспорту, господарчі споруди, житлові будинки.
У селі Подоли внаслідок ворожого артилерійського обстрілу пошкоджено десять житлових будинків.Двома ФАБ-500 військові рф ударили по селу Новоосинове. Пошкоджено 16 житлових будинків, господарча споруда.
У селі Черкаська Лозова ворожий ФАБ-250 влучив в поле.
По селу Загризово військові рф застосували РСЗВ. За межами села сталося загоряння сухої трави. Пожежу локалізовано.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
Триває евакуація населення з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф. 17 вересня силами поліції з Чугуївського району евакуйовано трьох людей.