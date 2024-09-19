Користувачі Київстар масово скаржаться на проблеми зі зв’язком

У четвер, 19 вересня, користувачі найбільшого українського оператора електронних комунікацій Київстар масово скаржаться на збій. У деяких взагалі відсутній мобільний зв’язок.

Про це свідчать коментарі під постом Київстар на сторінці у Facebook, повідомляє Кореспондент.

Користувачі пишуть, що не можливо здійснити дзвінок, адже мобільний зв’язок відсутній.

Проблеми спостерігаються у Харківській області, Черкасах, Кривому Розі, Чернігові, Запоріжжі тощо.Також абоненти скаржаться і на відсутність інтернету.

У Київстар зазначають, що буде зроблено все можливе для поліпшення якості зв’язку.

Агентство Телевидения Новости