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Користувачі Київстар масово скаржаться на проблеми зі зв’язком

Користувачі Київстар масово скаржаться на проблеми зі зв’язком

У четвер, 19 вересня, користувачі найбільшого українського оператора електронних комунікацій Київстар масово скаржаться на збій. У деяких взагалі відсутній мобільний зв’язок.

Про це свідчать коментарі під постом Київстар на сторінці у Facebook, повідомляє Кореспондент.

Користувачі  пишуть, що не можливо здійснити дзвінок, адже мобільний зв’язок відсутній.

Проблеми спостерігаються у Харківській області, Черкасах, Кривому Розі, Чернігові, Запоріжжі тощо.Також абоненти скаржаться і на відсутність інтернету.

У Київстар зазначають, що буде зроблено все можливе для поліпшення якості зв’язку.

Агентство Телевидения Новости

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